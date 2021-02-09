Lauren Summer pozlarıyla nefes kesmeye devam ediyor

Ekim ayında oynanan bir beyzbol karşılaşmasında rakip oyuncuların dikkatini dağıtman için üstünü çıkarmasıyla gündem olan Lauren Summer sanal alemdeki paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

25 yaşındaki güzel beyzbol maçındaki hareketinden sonra tanınırlığını artırmış binlerce takipçisi olmuştu.

Son olarak güzel model Lauren Summer'ı sanal alemde 2,5 milyon kişi takip ediyor.

Lauren Summer ise takipçilerini hiç ihmal etmiyor ve yaptığı paylaşımlar ile hayranlarını mest ediyor.

Lauren Summer'ın sanal alemde son paylaştığı poz ise hayranlarını epey etkiledi ve Lauren Summer'ın bu pozu kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte güzel modelin Heysummer magazin dergisine verdiği o çok özel pozlar