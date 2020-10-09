Lauren Goodger çıplak pozlarıyla yine gündem oldu

İngiliz televizyon yıldızı Lauren Goodger, yine sansasyonel paylaşımlar ile gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde takipçilerine yarı çıplak pozlar paylaşan ve bu pozları ınstagram tarafından silinen güzel yıldız aynı yoldan yürümeye devam ediyor.

34 yaşında olan televizyon yıldızı bu seferde sanal alemde köpük banyosu yaptığı sırada göğüslerini elleriyle kaparak verdiği pozu hayranlarının beğenisine sundu.

Bu kadarı ile yetinmeyen Goodger daha sonra ise yatak odasından verdiği fileli iç çamaşırları pozuyla takipçileriden beğeni ve yorumları topladı.

Instagramda 755 binden fazla takipçisi bulunan güzel yıldız verdiği cesur ve seksi pozlarıyla sanal alemde yükselişini sürdüyor.

İŞte Lauren Goodger birbirinden iddialı o pozları