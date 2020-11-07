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Laura Anderson plajı esti! Bakan bir daha baktı

İngiliz televizyon dünyasının ünlü isimleri arasında yer alan Laura Anderson yoğun iş temposundan fırsat bulduğu Dubai tatilinde görüntülendi. Plajda objektiflere takılan Anderson'a bakanlar bir daha baktı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 11:59
Laura Anderson plajı esti! Bakan bir daha baktı
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İngiliz dünyasında televizyon ekranlarından yakından tanınan yıldız isim Laura Anderson güzelliği ve fiziği ile her zaman ön plana çıkmayı başarıyor.

Ülkesinde televizyon kanallarında yaptığı programlar ile tanınan ve geniş hayran kitlesine oluşan güzel yıldız karantina sonrasında fırsat bulduğu her anı değerlendiriyor.

30 yaşındaki yıldız son olarak yoğun iş temposundan fırsat bulduğu Dubai tatilinde görüntülendi.

Plajda turuncu bikinisi ile görüntülenen Laura Anderson fiziği ve kusursuz güzelliği ile adeta plajda esti.


Bakanları kendisine bir daha baktırtan güzel yıldız güneşin ve kızgın kumların tadını doyasıya çıkardı.

Bir süre güneşlenen başarılı yıldız, bir süre sonra kendini serin sulara bıraktı.

İşte ünlü televizyon yıldızıLaura Anderson plajı yakan o güzel ve iddialı görüntüleri 

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 11:59
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Laura AndersonLaura Anderson Plajda
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