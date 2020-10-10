Laura Anderson dubai sahillerinde kahverengi bikinisiyle esti

32 yaşındaki İskoç yıldızı Laura Anderson tatiline Dubai sahillerinde devam ediyor.

Sanal alemde 1,5 milyondan fazla takipçisi buluna Anderson, İngiltere'de aşk adası isimli bir tv programı ile tanındı.

Güzelliği ve seksi vücuduyla da göz kamaştıran güzel yıldız ınstagram'da yaptığı paylaşımlar ile de sanal alemde ününe ün katan isimlerden.

Son olarak Dubai sahillerinde görüntülen 32 yaşındaki İskoç yıldızı Laura Anderson kahverengi bikinisi ve uyumlu çantasıyla objektiflere takıldı.

Kıvrımlı ve fit vücuduylada göz kamaştıran güzel yıldız, sıcak havadan bunalınca bol bol su içti.

Bir ara sanal alemde sarı saçlarına karşı yapılan yorumlara sert cevaplar vermesiyle tanına Anderson'ın bu sefer saçlarını gerçek rengim dediği kahverengiye boyattığıda gözlerden kaçmadı.

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