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Lady Gada'dan ilginç açıklamalar! Beynimi kontrol edemiyorum

ABD’li ünlü şarkıcı Lady Gaga konuk olduğu bir programda kullanmış olduğu antipsikotik ilaçların nedeniyle beynini her zaman kontrol edemediğini itiraf etti.

13 Ağustos 2020 Perşembe 12:28
Lady Gada'dan ilginç açıklamalar! Beynimi kontrol edemiyorum
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Bir müzik kanalına konuk olan Lady Gaga ruh sağlığı ile ilgili birbirinden ilginç açıklamalar yaptı.Yaptığı açıklamalarda 19 yaşındayken uğradığı cinsel istismar sonucunda zihinsel sıkıntılar yaşadığını bu yüzden bir çok ilaç kullandığını ifade ederken bu yüzden antipsikotik ilaçlar alması gerektiğini bunun nedenide beyinsel fonksiyonlarını kontrol edememek olduğunu ekledi.


Bir şarkısı da bu konuyu bahsettiğini söylerken,bu durumunu her zaman bilincinde olduğunu ve bazı durumlarda işlevsiz kaldığını söyledi.



Son Güncelleme: 13.08.2020 12:28
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