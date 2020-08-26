La Case de Papel'in Rio'su çıplak poz verdi,paylaşıma yorum yağdı

Ünlü oyuncu Miguel Herran ispanyol yapımı La Case de Papel'de Rio karakteri ile epeyce beğenildi.

Herran dizi sayesinde milyonlarca hayran kitlesi oluşturdu.

Bir anda ekranları aranan yüzü olan genç oyuncu aynı zamanda paylaşımlarıyla sanal alemde de fenomen olma yolunda ilerliyor.

Yaklaşık 14 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu son yaptığı yarıçıplak pozu ile olay olmayı başardı.

Herran'ın banyoda verdiği yarı çıplak pozu sanal alemde paylaşmasıyla birlikte post'a kısa süre içinde yorum ve beğeni yağdı.

İşte başaralı oyuncunun olay olan yarı çıplak ayna pozu ;