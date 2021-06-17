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La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'nun iç çamaşırsız paylaşımları sosyal medyayı salladı

La Casa de Papel'de Tokyo karakterine hayat veren Ursula Corbero'nun son paylaşımları dikkat çekti. İç çamaşırsız pozlarını paylaşan Corbero'nun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:01
La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'nun iç çamaşırsız paylaşımları sosyal medyayı salladı
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Netflix’in son dönemlerde ki en ünlü dizilerinden birisi olan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan La Casa De Papel’in başrol oyuncularından Ursula Corbero iç çamaşırsız pozları ile sosyal medyayı yerinden oynattı.

La Casa De Papel’de Tokyo karakterine hayat veren güzel oyuncu Ursula Corbero sosyal medya hesabında paylaştığı iç çamaşırsız pozları ile kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Teknede verdiği pozda tanga bikinisi ile pozlar veren İspanyol yıldız kısa sürede 6 bin yorum alırken binlerce de beğeni aldı.

Sosyal medya hesabında 21 milyon 200 bin takipçisi bulunan Corbero verdiği cesur pozları ile sık sık gündeme geliyor.


Son Güncelleme: 17.06.2021 00:01
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