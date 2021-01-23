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La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

La Casa de Papel dizisinde canlandırdığı Tokyo karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ursula Corbero, Instagram hesabından üstsüz pozlarını paylaştı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 22:43
La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
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Dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel’de Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini mest etti.

Üstsüz fotoğrafını paylaştı

Güzelliği ve farklı saç kesimi ile dikkatleri üzerine çeken Ursula Corbero, Instagram hesabından bir yatağın üzerinde çekilmiş üstsüz pozlarını paylaştı. Instagram’da yaklaşım 21 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun siyah-beyaz fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

İşte o kareler:



Son Güncelleme: 23.01.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
La Casa De PapelTokyoÚrsula Corberóİnstagram
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