La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel’de Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini mest etti.

Üstsüz fotoğrafını paylaştı

Güzelliği ve farklı saç kesimi ile dikkatleri üzerine çeken Ursula Corbero, Instagram hesabından bir yatağın üzerinde çekilmiş üstsüz pozlarını paylaştı. Instagram’da yaklaşım 21 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun siyah-beyaz fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

İşte o kareler: