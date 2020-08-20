Kylie Jenner villasının bahçesinde duş aldığı videoyu hayranları ile paylaştı!

Yaptığı paylaşımlar ile sanal alemde gündem olan Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Kylie Jenner bu sefer ki paylaşımı ile takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

23 yaşındaki fenomen yaptığı cesur paylaşımları her gün yenisini ekliyor.

191 milyondan fazla takipçisi bulunan Kylie Jenner villasının bahçesinde bulunan kendine özel havuzunda bir süre yüzdükten sonra yine villasının bahçesinde aldığı duş videosunu takipçileri paylaştı.

Güzel fenomenin bu pozları kısa süre içinde yaklaşık 10 milyon beğeni aldı.

İşte Kylie Jenner'nin takipçilerinin yüreklerini hoplatan o paylaşımları