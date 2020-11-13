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Kylie Jenner son pozuyla sanal alemi salladı

Instagram dünyasının en çok tanınan ünlülerinden olan ve kozmetik reklamları ile ilgili olarak verdiği pozlar ile gündemden düşmeyen Kylie Jenner son pozuyla sanal alemi yine salladı.

13 Kasım 2020 Cuma 00:37
Kylie Jenner son pozuyla sanal alemi salladı
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Instagram dünyasının en çok tanınan ünlü isimleri arasında olan ve 200 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü model Kylie Jenner verdiği pozlar ile konuşulmaya devam ediyor.

Başarılı model sanal alemde verdiği pozların yanında kozmetik ürünlerinin reklam paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.Ayrıca güzel model genç yaşta kendi ismi ile çıkardığı kozmetik ürünleri sayesinde milyarca kazanç elde ediyor.

Kendi isimin markası olan kozmetik ürünlerin tanıtımı için poz veren Kylie Jenner bu sefer küvet paylaşımı ile hayranlarının karşısına çıktı.


Kylie Jenner'ın gül yaprakları ile doldurulmuş küvette verdiği poz kısa süre içinde yarım milyonda fazla beğeni aldı.

 İşte aynı zamanda dünyaca ünlü model Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Kylie Jenner'ın birbirinden özel pozları

 

 



Son Güncelleme: 13.11.2020 00:37
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Kylie JennerKylie Jenner Pozu
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