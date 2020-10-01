Kylie Jenner bikinili pozlarıyla dudak uçuklattı

Televizyon dünyasının ve sanal alemin aranan yüzlerinden birisi olan Kylie Jenner verdiği pozlarla olay olmaya devam ediyor.

Aynı zamanda amerikalı yıldız Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Jenner'ı sanal alemde 192 milyon kişi takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde okula yeni başlayan kızına aldığı 94 bin liralık çanta ile sosyal medyada konuşulan Jenner bu seferde verdiği bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

Son olarak kendi villasında güzel havaları fırsat bilen Jenner bikinili olarak bahçesinde güneşlendi ve bu anları takipçileri ile sanal alemde paylaştı.

Kylie Jenner'ın bu bikinili olay pozları kısa süre içinde milyonlarca beğeni aldı.

İşte serveti , harcamaları ve olaylarıyla olduğu kadar kusursuz güzelliğiyle de konuşulan Kylie Jenner'ın o iddialı pozları