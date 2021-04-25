Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. Bölüm1. fragmanı yayınlandı

kanalının sevilen dizişi uzun zamandır ekranlarda yer alarak, seyirciyi eğlendirmeye başarıyor. Uzun vadeli bir dizi olması dizinin kaliteli olduğunu da gösteriyor. Dizinin yeni bölümünde neler olacağını merak eden seyirci, ilerleyen bölümlerinlarını heyecanla bekliyor. Dizinin ise 62. bölüm fragmanı yayınlandı.