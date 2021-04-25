İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. Bölüm1. fragmanı yayınlandı

Show Tv kanalının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 62. Bölüm 1. Fragmanı yayınladı.

25 Nisan 2021 Pazar 20:15
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. Bölüm1. fragmanı yayınlandı
Takip Et:

Show TV kanalının sevilen dizişi uzun zamandır ekranlarda yer alarak, seyirciyi eğlendirmeye başarıyor. Uzun vadeli bir dizi olması dizinin kaliteli olduğunu da gösteriyor. Dizinin yeni bölümünde neler olacağını merak eden seyirci, ilerleyen bölümlerin fragmanlarını heyecanla bekliyor. Dizinin ise 62. bölüm fragmanı yayınlandı.





Son Güncelleme: 25.04.2021 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Yıldız Ilk AşkShow TvFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertuğ Koruyan kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Ertuğ Koruyan kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Eda Demirel öldü mü? TikTok fenomeni Eda Demirel kimdir, neden öldü?
Eda Demirel öldü mü? TikTok fenomeni Eda Demirel kimdir, neden öldü?
Burak Deniz’in çektiği Didem Soydan pozu sosyal medyayı salladı.
Burak Deniz’in çektiği Didem Soydan pozu sosyal medyayı salladı.
Seda Sayan’ın dudaklarına ne oldu? Seda Sayan estetik mi yaptırdı?
Seda Sayan’ın dudaklarına ne oldu? Seda Sayan estetik mi yaptırdı?
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler
Usta oyuncu Demet Akbağ rol gereği bayılınca sevenleri panikletti.
Usta oyuncu Demet Akbağ rol gereği bayılınca sevenleri panikletti.

Popüler Haberler

Teşkilat Hakkı Dayı kimdir, gerçek ismi ne? Tuncer Salman hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar nerelidir?
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer kimdir, nereli yaşı kaç?
Teşkilat Yağmur kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi biyografisi
Teşkilat dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Baysal nereli, yaşı kaç?
Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un hayat hikayesi!
Teşkilat dizisi Mete kimdir? Mesut Akusta yaşı ve oynadığı diziler
Değerli konut vergisi ne demek? 2021 Kimler değerli konut vergisi ödemez?
Grip aşısı kaç yaşından itibaren yapılır? Grip aşısı reçetesiz yapılır mı?
PTT çağrı merkezi neden aranmıyor, neden cevap vermiyor? 2021 PTT müşteri hizmetleri numaraları
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Saliha Sultan karakteri kimdir?
Yılmaz Vural neden ağladı?
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli nerelidir?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisi Seda kimdir? Gerçek adı ne? Eda Dunisa Şölenci oynadığı diziler
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.