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Kuşları ölen karı koca peş peşe felç geçirdi! Onları gören kızları bayıldı

Ankara’da gerçekleşen olayda yaşı çift evde besledikleri kuşların ölümü üzerine yaşadıkları üzüntü ile karı koca peş peşe felç geçirdi. Anne ve babasının o halini gören kızları ise bayıldı. Komşular paniğe kapılarak polisi aradı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 13:23
Kuşları ölen karı koca peş peşe felç geçirdi! Onları gören kızları bayıldı
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Ankara Çankaya Bahçelievler semtinde meydana gelen olayda baba Z.E ve anne N.E evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine baba Z.E üzüntüden felç geçirdi. Bu durumu gören anne N.E ise olanları görmesi ardından kendisinin de felç geçirdiği görüldü. Alt katta oturan kızları İ.E ise durumu görmesi üzerine şoka girerek bayıldı. Komşuları doğalgaz zehirlenmesi sanarak olay yerine birçok ambulans Başkentgaz ve polis geldi.

112 ekiplerinin gelmesinin ardından felç geçiren çift hastaneye kaldırıldı.



Son Güncelleme: 20.01.2021 13:23
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraBahçelievlerKuş
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