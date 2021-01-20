Kuşları ölen karı koca peş peşe felç geçirdi! Onları gören kızları bayıldı

20 Ocak 2021 Çarşamba 13:23
Ankara
Çankaya Bahçelievler
semtinde meydana gelen olayda baba Z.E ve anne N.E evlerinde besledikleri kuş
larının ölümü üzerine baba Z.E üzüntüden felç geçirdi. Bu durumu gören anne N.E ise olanları görmesi ardından kendisinin de felç geçirdiği görüldü. Alt katta oturan kızları İ.E ise durumu görmesi üzerine şoka girerek bayıldı. Komşuları doğalgaz zehirlenmesi sanarak olay yerine birçok ambulans Başkentgaz ve polis geldi.
112 ekiplerinin gelmesinin ardından felç geçiren çift hastaneye kaldırıldı.
Son Güncelleme: 20.01.2021 13:23
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