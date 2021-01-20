Kuşları ölen karı koca peş peşe felç geçirdi! Onları gören kızları bayıldı

Çankayasemtinde meydana gelen olayda baba Z.E ve anne N.E evlerinde beslediklerilarının ölümü üzerine baba Z.E üzüntüden felç geçirdi. Bu durumu gören anne N.E ise olanları görmesi ardından kendisinin de felç geçirdiği görüldü. Alt katta oturan kızları İ.E ise durumu görmesi üzerine şoka girerek bayıldı. Komşuları doğalgaz zehirlenmesi sanarak olay yerine birçok ambulans Başkentgaz ve polis geldi.

112 ekiplerinin gelmesinin ardından felç geçiren çift hastaneye kaldırıldı.