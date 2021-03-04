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Kubilay Aka'nın yeni projesi ne? Çukur'dan sonra hangi dizide rol alacak?

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur ’da Celasun karakteriyle izleyicilerden oldukça beğeni toplayan oyuncu Kubilay Aka yeni bir proje için imza attı. Çukur dizisi henüz bitmemişken böyle bir anlaşma yapması hayranlarının dikkatini çekti. Hangi projede yer alacak? İşte bütün detaylar…

04 Mart 2021 Perşembe 23:49
Kubilay Aka'nın yeni projesi ne? Çukur'dan sonra hangi dizide rol alacak?
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Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran ve oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çukur dizisi oyuncu kadrosuyla da çok sevilen bir dizi haline geldi. Bu sezonun sonunda ekranlara veda edecek olan dizinin oyuncularının yeni projeleri de merak konusu oldu. Çukur dizisinde hem oyunculuğuyla hem de dizi için yaptığı şarkıyla beğenileri üzerine toplayan Kubilay Aka’nın yeni projesi yolda.

 

Gelecek yaz yine Show TV’de

Yakışıklı oyuncunun yeni projesi olan “Cam Tavanlar” yaz aylarında Show TV’de yayınlanacak. Ayrıca dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturacak.

Hekimoğlu gibi bir dizininde yapım şirketi olan OJO Pictures tarafından çekilecek olan dizinin henüz konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bir açıklama gelmedi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 23:49
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Anahtar Kelimeler:
Kubilay AkaÇukurCam Tavanlar
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