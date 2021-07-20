İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı mı? Sürekli ayrılık yaşayan çiftten yeni haber!

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ve Miray Daner bir küs bir barışık ilişki yaşarlarken son olarak noktayı koymuşlardı. Sevilen çiftler arasında yer alan ikiliden yeni bir haber geldi. Daner ve Aka çifti barıştı mı? İşte detaylar...

20 Temmuz 2021 Salı 04:57
Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı mı? Sürekli ayrılık yaşayan çiftten yeni haber!
Takip Et:

Magazin camiasının çok yakıştırdığı çiftler arasında olan Kubilay Aka ve Miray Daner ilişkilerini geçtiğimiz sene sonlandırmıştı. Birbirlerinden tam anlamı ile kopamayan çift bir dargın bir barışık yaşıyorlardı. Lakin uzun zamandır ikili arasında bir haber çıkmadı. Peki yeni gelişmeler neler? İşte konuya ilişkin detaylar…

Kubilay Aka kariyerinde yükseliyor!

Şimdilerde Cam Tavanlar adlı yaz dizisinde başrol oynayan Kubilay Aka seyircilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Çukur, Aşk 101 gibi başarılı projelerde yer alan Aka, oldukça başarılı oyunculuğu ile ilgi çekiyor. Kariyerinde oldukça başarılı olan oyuncu aynı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı. Oyuncunun adı sürekli farklı skandallara karışıyor.

İddialar magazini sallamıştı!

Kubilay Aka’nın Miray Daner ile mutlu bir birlikteliği varken Hilal Altınbilek ile kamerlara yakalanmıştı. Bu görüntüler magazin gündemini uzun süre salladıktan sonra çift ayrılık kararı almıştı. Aka, bu iddialara karşı ortada bir aldatma olmadığını söylemişti. Ardından Kubilay Aka’nın ifşaları ortaya çıkmıştı ve çoğu kesim Miray Daner’in tarafını tutmuştu. Uzun süredir ayrı olan ikili son haberlerle şok etkisi yarattı.

Barıştılar!

Uzun zamandır ayrı olan çift bu ayrılığa dayanamadı ve barıştı. İkili Bağdat caddesinde birlikte görüntülendi.


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AşkMirayDanerKubilayaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TV8'de 11 Temmuz 2021 Pazar tarihinde ne var? TV8 11 Temmuz 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 18 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Nöbetçi Noter 18 Temmuz 2021 Pazar açık noterler listesi - 18 Temmuz 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Rüyada böcek öldürme görmek ne demektir? Rüyada böcek öldürme görmenin tabiri ve anlamı
Kömür yardımı ne zaman yapılır? 2021 kömür yardım başvuru şartları
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Acilde sigortasız giriş hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Sigortasız muayene olunur mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.