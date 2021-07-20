Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı mı? Sürekli ayrılık yaşayan çiftten yeni haber!

Magazin camiasının çok yakıştırdığı çiftler arasında olan Kubilay Aka ve Miray Daner ilişkilerini geçtiğimiz sene sonlandırmıştı. Birbirlerinden tam anlamı ile kopamayan çift bir dargın bir barışık yaşıyorlardı. Lakin uzun zamandır ikili arasında bir haber çıkmadı. Peki yeni gelişmeler neler? İşte konuya ilişkin detaylar…

Kubilay Aka kariyerinde yükseliyor!

Şimdilerde Cam Tavanlar adlı yaz dizisinde başrol oynayan Kubilay Aka seyircilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Çukur, Aşk 101 gibi başarılı projelerde yer alan Aka, oldukça başarılı oyunculuğu ile ilgi çekiyor. Kariyerinde oldukça başarılı olan oyuncu aynı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı. Oyuncunun adı sürekli farklı skandallara karışıyor.

İddialar magazini sallamıştı!

Kubilay Aka’nın Miray Daner ile mutlu bir birlikteliği varken Hilal Altınbilek ile kamerlara yakalanmıştı. Bu görüntüler magazin gündemini uzun süre salladıktan sonra çift ayrılık kararı almıştı. Aka, bu iddialara karşı ortada bir aldatma olmadığını söylemişti. Ardından Kubilay Aka’nın ifşaları ortaya çıkmıştı ve çoğu kesim Miray Daner’in tarafını tutmuştu. Uzun süredir ayrı olan ikili son haberlerle şok etkisi yarattı.

Barıştılar!

Uzun zamandır ayrı olan çift bu ayrılığa dayanamadı ve barıştı. İkili Bağdat caddesinde birlikte görüntülendi.