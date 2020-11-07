Kubilay Aka hakkında savcılıktan yakalama kararı!

Daha önce Miray Daner ile Kubilay Aka’nın ayrı olduğu bir dönemde Kubilay Aka Beyza Güneş ile görüşüyordu. Miray ile Kubilay’ın tekrar barışması üzerine araları bozulunca Beyza Güneş, Kubilay Aka tarafından kendisine atılmış cinsel içerikli mesajları sosyal medyada yaydı.

Kubilay Aka’ya ait fotoğrafları da paylaşacağını söyleyerek tehdit eden Güneş’i Kubilay Aka mahkemeye verdi. Kendi açtığı davaya giderek ifade vermeyen Aka’ya savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Kubilay Aka, emniyet ekipleri tarafından ifade vermeye getirilecek.