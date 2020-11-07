İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Kubilay Aka hakkında savcılıktan yakalama kararı!

Kubilay Aka, Beyza Güneş'e kendisine gönderdiği cinsel içerikli mesajları yayınlaması sebebi ile dava açtı. Mahkemeye giderek ifade vermesi gereken Aka, gitmediğinden dolayı İstanbul Savcılığı hakkında yakalama kararı çıkardı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:04
Kubilay Aka hakkında savcılıktan yakalama kararı!
Takip Et:


Daha önce Miray Daner ile Kubilay Aka’nın ayrı olduğu bir dönemde Kubilay Aka Beyza Güneş ile görüşüyordu. Miray ile Kubilay’ın tekrar barışması üzerine araları bozulunca Beyza Güneş, Kubilay Aka tarafından kendisine atılmış cinsel içerikli mesajları sosyal medyada yaydı.

Kubilay Aka’ya ait fotoğrafları da paylaşacağını söyleyerek tehdit eden Güneş’i Kubilay Aka mahkemeye verdi. Kendi açtığı davaya giderek ifade vermeyen Aka’ya savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Kubilay Aka, emniyet ekipleri tarafından ifade vermeye getirilecek.



Son Güncelleme: 07.11.2020 18:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KubilayakaSavcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bianca Gascoigne'nin 2021 Takvimi için Türkiye'de poz verdi!
Bianca Gascoigne'nin 2021 Takvimi için Türkiye'de poz verdi!
Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşinin yeni yaşını kutladı!
Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşinin yeni yaşını kutladı!
Özge Özder ve Sinan Güleryüz'den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu
Özge Özder ve Sinan Güleryüz'den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu
Serenay Sarıkaya Saadet Özsırkıntı iddialarına yanıt verdi
Serenay Sarıkaya Saadet Özsırkıntı iddialarına yanıt verdi
Özge Özder anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu
Özge Özder anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu
Banu Alkan: Kylie Jenner beni taklit ediyor
Banu Alkan: Kylie Jenner beni taklit ediyor

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Asuman karakteri kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında?
İŞKUR'a başvuru yapan herkese 1300 TL ödeme! İŞKUR işsizlik maddi yardım ödemesi şartları ve başvuru işlemleriru yapın!
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan'ın hayatı!
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sabah nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ne? Ekinsu Kansu oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Çatı Katı Aşk Şirin kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Selin Şekerci kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler yaşı ve oynadığı diziler
Noter güvenli ödeme sistemi nasıl yapılır? 2020 noter güvenli ödeme sistemi zorunlu mu?
2019 Renault Talisman özellikleri ve fiyat listesi
Diş ipinin önemi nedir, diş ipi nasıl kullanılır?
Hangi iş yerlerinde ücretsiz maske dağıtılacak, iş yerleri ücretsiz maske dağıtacak mı?
Zemheri ne kadar izlendi? Dizi devam eder mi? Tuttu mu?
Zümrüdüanka dizisi Suhandan kimdir? Gerçek adı nedir? Pelin Abay nereli, yaşı kaç?
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
15.000 TL anında gelir belgesiz kredi veren 4 banka kampanyası devam ediyor! 7 Kasım 2020 Cumartesi
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Kasım 2020 Altın hesabı kar getirir mi?
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.