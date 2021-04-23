Kripto Tosuncuk'un eski sevgilisi sosyal medya fenomeni çıktı

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, binlerce kişiyi dolandırarak elde ettiği 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Kırmızı bültenle aranan ve ikinci ‘Tosuncuk’ vakası olan Faruk Fatih Özer ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Özer’in özel hayatına dair bilinmeyenler de ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeniyle ilişki yaşamış

2 milyar dolarlık vurgunla yurtdışına kaçan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, bir dönem sosyal medya fenomeni Eslem ile ilişkisi olduğu öğrenildi. Erol Köse’nin ulaştığı, gerçek adı Eslem Sena Nur olan genç kadın dolandırıcı eski sevgilisi hakkında şunları söyledi: ‘’Çok zekiydi ve ailesi de zengindi. Ama çok kıskançtı, kıskanç tavırları yüzünden ayrıldık’’ dedi.