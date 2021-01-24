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Kredi borcu ile ilgili yaptığı açıklama olay olan Serdar Ortaç'tan açıklama geldi

Serdar Ortaç'ın yaptığı açıklamalar olay olmaya devam ediyor. Sen Serdar Ortaç'sın diyerek kredi borcunun 8 ay ertelendiğin açıklayan Ortaç tepkilerin hedefi oldu.

24 Ocak 2021 Pazar 23:04
Kredi borcu ile ilgili yaptığı açıklama olay olan Serdar Ortaç'tan açıklama geldi
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Yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiren Serdar Ortaç’ın geçtiğimiz günlerde kredi borcu ile ilgili yaptığı açıklama tepki topladı. Tepkiler üzerine Serdar Ortaç’tan cevap gecikmedi.

Yaptığı röportajlarda zararlı alışkanlıkları nedeniyle elindekileri kaybettiğine sürekli vurgu yapan Serdar Ortaç, daha önce de yatırımlarının hepsini borçları nedeni ile kaybettiğini açıklamıştı. Ticari aklı olmadığını ve elindekileri doğru değerlendiremediğini daha önce söyleyen Serdar Ortaç, en son çektiği krediyi ödemediğini devlet bankasının sen Serdar Ortaç’sın diyerek borcunu sekiz ay ertelediğini açıkladı. Bu sözleri üzerine Serdar Ortaç’a pek çok kişiden tepki geldi.

Tepkiler üzerine Ortaç, herkes gibi borcum vardı ve bankaya başvurdum. Evimi ipotek ettirerek yapılandırdım, olay bu kadar diyerek yanıt verdi.

 

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 23:04
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Anahtar Kelimeler:
SerdarortaçKrediBanka
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