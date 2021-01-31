Kourtney Kardashian'dan olay pozlar

Dünyaca ünlü model Kim Kardashian'ın ablası olan Kourtney Kardashian paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Karantina sürecin paylaştığı pozlar ile takipçilerini mest eden ve kardeşi kadar beğenilen ünlü modelin yaklaşık 110 milyon takipçisi bulunuyor.
Son olarak kaldığı villanın havuzundan hayranlarına paylaşım yapan güzel model, kırmızı dar bikinisiyle verdiği pozlar ile olay oldu.
Kourtney Kardashian'ın iddialı pozların altına düştüğü notta en az fotoğrafları kadar ilgi çekti.
İşte güzel modelin villasının havuzundan paylaştığı o iddialı pozlardan bir kaç kare
Son Güncelleme: 31.01.2021 16:51