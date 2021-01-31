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Kourtney Kardashian'dan olay pozlar

Dünyaca ünlü model Kim Kardashian'ın kardeşi olan model Kourtney Kardashian verdiği pozlarla olay oldu.

31 Ocak 2021 Pazar 16:51
Kourtney Kardashian'dan olay pozlar
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Dünyaca ünlü model Kim Kardashian'ın ablası olan Kourtney Kardashian paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Karantina  sürecin paylaştığı pozlar ile takipçilerini mest eden ve kardeşi kadar beğenilen ünlü modelin yaklaşık 110 milyon takipçisi bulunuyor.

Son olarak kaldığı villanın havuzundan hayranlarına paylaşım yapan güzel model, kırmızı dar bikinisiyle verdiği pozlar ile olay oldu.

Takipçilerini güzel pozlar ile heyecanlandıran Kourtney Kardashian'ın bu pozları kısa süre içinde 2 milyondan fazla etkileşim aldı.

Kourtney Kardashian'ın iddialı pozların altına düştüğü notta en az fotoğrafları kadar ilgi çekti.

İşte güzel modelin villasının havuzundan paylaştığı o iddialı pozlardan bir kaç kare 

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 16:51
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Anahtar Kelimeler:
Kourtney KardashianKim Kardashian
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