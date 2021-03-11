Kostüm asistanı Deniz Çakır'a hakaret davası açtı

Geçtiğimiz hafta Masumiyet dizisinin setinde Deniz Çakır ve kostüm asistanı Çağatay Görgen arasında tartışma çıkmıştı. İddiaya göre dizinin kostüm asistanı Çağatay Görgen’in bir oyuncunun kostümünü karıştırdığı ve bu durum karşısında Deniz Çakır’ın Ne biçim iş yapıyorsunuz, ilk defa mı çalışıyorsunuz? Dediği iddia edildi.

Olay üzerine Görgen’in çok üzüldüğü ve saatlerde ağlandığı avukatı tarafından anlatıldı. Görgen yaptığı açıklamada yıllardır bu sektörde yer aldığını hiçbir oyuncu ile böyle bir durum yaşamadığını, kendisine Çakır’ın küfür ve hakarette bulunduğunu iddia etti.

Bunlara ek olarak herkesin içinde ona bağırdığını ve onu görürsem kıyameti koparırım, parası neyse veririm gibi sözlerde bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor. Çağatay Görgen, kendisine hakaret ettiği iddiası ile Çakır’a dava açtı.