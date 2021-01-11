Koronaya yakalanan ve durumu ağırlaşan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs testi yaptıran ve sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte evde tedavisine başlanan Okan Karacan'ın durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 3 gün evde tedavi gördükten sonra kendisini kötü hisseden ve hastaneye yatırılmasına karar verilen Karacan, bol bol dua istediğini söyledi.
Kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkürlerini ileten Okan Karacan, sevenlerine tedbirleri elden bırakmamaları için uyarılarda bulunurken bol bol dua istediğini de sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 11.01.2021 13:02