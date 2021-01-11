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Koronaya yakalanan ve durumu ağırlaşan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs salgınına yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:02
Koronaya yakalanan ve durumu ağırlaşan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı
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Koronavirüs testi yaptıran ve sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte evde tedavisine başlanan Okan Karacan'ın durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 3 gün evde tedavi gördükten sonra kendisini kötü hisseden ve hastaneye yatırılmasına karar verilen Karacan, bol bol dua istediğini söyledi.

Sinema filmleri ve oynadığı dizilerde büyük başarılar sağlayan 44 yaşındaki Okan Karacan, herkesten çok dikkatli olmalarını isterken, genel olarak iyi olduğunu fakat hastalığın durumunu biraz zorlaştırmasından dolayı tedavisinin hastanede devam etmesi konusunda bir karar verildiğini belirten Karacan, en kısa zamanda hastalığı yenerek geri dönmek istediğini söyledi. 

Kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkürlerini ileten Okan Karacan, sevenlerine tedbirleri elden bırakmamaları için uyarılarda bulunurken bol bol dua istediğini de sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 11.01.2021 13:02
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Anahtar Kelimeler:
Okan KaracanKoronavirüsSağlık DurumuHastane
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