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Koronavirüse yakalanan Okan Karacan gözyaşlarını tutamadı

10 gün önce koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan Okan Karacan, hastane odasından sevenlerine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Karacan, doğal bir şekilde nefes alabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtirken gözyaşlarını tutamadı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 03:26
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan gözyaşlarını tutamadı
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Ünlü oyuncu Okan Karacan, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Karacan, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Nefes alabilmenin mutluluğunu yaşadı

Koronavirüse yakalandıktan sonra hayatının en zor günlerini geçirdiğini söyleyen Karacan, doğal bir şekilde nefes alabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Hastalığı ağır atlatan Karacan, hastane yatağından çektiği video ile sevenlerine seslenirken, gözyaşlarına hakim olamadı.



Son Güncelleme: 20.01.2021 03:26
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Anahtar Kelimeler:
Okan KaracanKoronavirüs
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