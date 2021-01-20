Koronavirüse yakalanan Okan Karacan gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncu Okan Karacan, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Karacan, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Nefes alabilmenin mutluluğunu yaşadı

Koronavirüse yakalandıktan sonra hayatının en zor günlerini geçirdiğini söyleyen Karacan, doğal bir şekilde nefes alabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Hastalığı ağır atlatan Karacan, hastane yatağından çektiği video ile sevenlerine seslenirken, gözyaşlarına hakim olamadı.