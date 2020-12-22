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Koronavirüse yakalanan Gülben Ergen'in menajerinden açıklama

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den üzen bir haber geldi. Koronavirüs salgınına yakalanan Ergen'in menajeri tarafından sanatçının sağlık durumu hakkında bir açıklama yapıldı.

22 Aralık 2020 Salı 15:20
Koronavirüse yakalanan Gülben Ergen'in menajerinden açıklama
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Koronavirüs salgını sürecinde bir sınavdan geçtiğimiz konusunda bir açıklama yapan ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Yaklaşık 10 gün önce koronaya yakalandığını öğrenen Ergen'in ağır semptomlar geçirmediği ve tedavisinin evde yapıldığı öğrenildi.

Gülben Ergen'in koronavirüse yakalanması haber hayranlarını üzerken ünlü şarkıcının menajeri Özgür Aras sanatçının sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Aras, Gülben Ergen'in koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıkması sonucunda ağır semptomlar geçirmemesi nedeniyle tedavisinin evde devam ettiği ve çocuklara da babaları Mustafa Erdoğan'ın baktığını söyledi. 



Son Güncelleme: 22.12.2020 15:20
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Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenKoronavirüs
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