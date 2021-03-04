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Koronavirüse yakalanan Eda Ece’den açıklama

Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Durumuyla ilgili ilk kez açıklama yapan güzel oyuncu, durumunun iyi olduğunu ancak zorlu bir süreç geçirdiğini açıkladı. İşte Eda Ece’nin paylaşımı...

04 Mart 2021 Perşembe 01:54
Koronavirüse yakalanan Eda Ece’den açıklama
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Fox TV’nin sevilen, ilgiyle takip edilen dizisinde başrol oynayan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Hem Yasak Elma izleyicileri, hem de Eda Ece’nin takipçileri, güzel oyuncuyu merak ediyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Eda Ece, durumunun iyi olduğunu ve yarın karantinasının sona ereceğini açıkladı. Hastalığın ilk haftasında oldukça zorlu bir dönem geçirdiğini de duyuran Eda Ece, herkesi dikkatli olmaya davet etti. İşte Eda Ece’nin paylaşımı...

İyi olduğunu bu paylaşımla duyuran Eda Ece, takipçilerini rahatlattı. Ardından bir paylaşım daha yapan güzel oyuncu, bu kez sağlık çalışanlara teşekkür etti. Sağlık çalışanları ile ilgili güzel mesajlarını takipçilerine sunan Eda Ece, hakkınız ödenmez ve iyi ki varsınız notunu da düştü. İşte Eda Ece’nin o paylaşımı...



Son Güncelleme: 04.03.2021 01:54
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaYıldızEda EceFox TvKoronavirüs
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