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Koronavirüs kurallarına uymayan İrem Derici’ye ceza!

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan İrem Derici’ye para cezası uygulandı. Caddebostan’da arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan İrem Derici, 4.369 TL para cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

13 Şubat 2021 Cumartesi 14:07
Koronavirüs kurallarına uymayan İrem Derici’ye ceza!
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Caddebostan sahilinde arkadaşlarıyla beraber piknik yapan İrem Derici, para cezasına çarptırıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan Derici, 6 arkadaşıyla beraber Caddebostan’da piknik yaptı. Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapınlan açıklamayla, İrem Derici’ye 4 bin 369 TL idari para cezası uygulandığı söylendi. Derici’ye ceza kesilmesinin sebebi ise, koronavirüs salgınındaki tedbirlere uymama, maske ve mesafe kuralını ihlal etme olarak belirtildi. İrem Derici haricinde yanında arkadaşlarına da kimlik tespiti yapılmasının ardından ceza kesileceği açıklandı. İşte yapılan o açıklama...



Son Güncelleme: 13.02.2021 14:07
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsIrem Derici
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