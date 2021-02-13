Koronavirüs kurallarına uymayan İrem Derici’ye ceza!

Caddebostan sahilinde arkadaşlarıyla beraber piknik yapan İrem Derici, para cezasına çarptırıldı.salgını sebebiyle sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan Derici, 6 arkadaşıyla beraber Caddebostan’da piknik yaptı. Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapınlan açıklamayla, İrem Derici’ye 4 bin 369 TL idari para cezası uygulandığı söylendi. Derici’ye ceza kesilmesinin sebebi ise, koronavirüs salgınındaki tedbirlere uymama, maske ve mesafe kuralını ihlal etme olarak belirtildi. İrem Derici haricinde yanında arkadaşlarına da kimlik tespiti yapılmasının ardından ceza kesileceği açıklandı. İşte yapılan o açıklama...