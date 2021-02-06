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Korkunç iddia: Marilyn Manson, evindeki bir odayı tecavüz odası olarak kullanıyor

Phoebe Bridgers tarafından korkunç bir iddia ortaya atıldı. Manson'ın evinin bir odasını tecavüz odası yaptığı söylendi. Manson ve eski eşinden cevap geçikmedi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 04:12
Korkunç iddia: Marilyn Manson, evindeki bir odayı tecavüz odası olarak kullanıyor
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Rock müziğinin en ünlü isimlerinden biri olan Marilyn Manson, eski nişanlısıyla büyük bir olay yaşamıştı. Evan Rachel Wood, Manson’u cinsel tacizle suçlamıştı. Olay ABD gündeminden aylarca düşmemişti ki yeni bir olay daha yaşandı. İddialara göre Marilyn Manson’un evinin bir odası tecavüz odası olarak kullanılıyor.

 

Phoebe Bridgers ve arkadaşları, Marilyn Manson’un evine misafir olarak davet edilmişti. Eve davet edilmelerinden bir süre sonra Bridgers tarafından korkunç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Marilyn Manson’un evinde tecavüz odası bulunuyordu.

 

Ünlü Rock yıldızı, bunun sadece ürkütücü bir şaka olduğunu ve çevresindeki kişilerin de bundan haberdar olduğunu söyledi. Manson’un şirketi, şirket yönetimi ve grubu zaten bu durumdan haberdardı. Bridgers ve arkadaşlarının kendi aralarında anlaştıklarını ve bilerek korkmuş gibi tepki verdiklerini söyledi. Manson, bu tavrın oldukça acınası olduğunu söyledi.

 

Bridgers’in korkunç iddiaları sebebiyle ortalık durulmayınca Manson, Instagram’da takipçilerine bir gönderi paylaştı. Manson, kariyeri boyunca birçok iddia ortaya atıldığını ve bu son olayın çarpıtmadan ibaret olduğunu yazdı.

 

Manson’ın eski karısı Dita von Teese, evliliklerinin sadakatsizlik ve uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle sona geldiğini söyledi. Ortaya atılan iddialarda bahsedilen olaydaki Manson ve 7 yıl boyunca evli kaldığı kişinin aynı kişiler olmadığını dile getirdi. İddialar gerçek olsaydı Manson ile evlilik yapmayacağını da açıkladı.



Son Güncelleme: 06.02.2021 04:12
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Anahtar Kelimeler:
Marilyn MansonTecavüz OdasıPhoebe Bridgers
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