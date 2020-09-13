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Kolombiyalı polis Ana Maria Arias paylaşımlarıyla sanal alemi sallıyor

Kolombiyalı polis Ana Maria Arias sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla fenomen olma yolunda hızla ilerliyor..

13 Eylül 2020 Pazar 12:10
Kolombiyalı polis Ana Maria Arias paylaşımlarıyla sanal alemi sallıyor
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Kolombiyalı polis Ana Maria Arias yaptığı paylaşımlarıyla sanal alemi kasıp kavuruyor.

Diğer fenomenlerin aksine normal hayatından attığı pozlar ile epey dikkatleri çeken Ana Maria Arias şimdiden yaklaşık 170 bin takipçiye sahip oldu.

Daha düne kadar mesleği merak edilen ve fenomen olma yolunda hızla ilerleyen Ana Maria Arias son yaptığı paylaşım ile hayranlarının meraklarını giderdi ve polis olduğunu duyurdu.

Instagram'da paylaştığı iddialı fotoğraflarıyla ve doğal güzelliği ile takipçilerini mest eden  Ana Maria Arias takipçiklerinden binlerce beğeni ve yorum almayıda başarıyor.


Takipçileri ile paylaştığı uniformalı fotoğrafınıda bulanıklaştıran  Ana Maria Arias'ın Kolomiya'da hangi departmanda polis olduğu merak konusu olunca ve binlerce yorum alınca  Ana Maria Arias bu fotoğrafını silmek zorunda kaldı.

İşte Kolombiyalı polis Ana Maria Arias o pozları 

 

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 12:10
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Anahtar Kelimeler:
Ana Maria AriasKolombiyalı Polis Ana Maria AriasKolombiyalı Ana Maria Arias
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