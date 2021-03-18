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Kobra Murat'tan canlı yayında şok eden hareket!

Kobra Murat olarak bilinen Murat Divandiler, katıldığı canlı yayında aslan yelesi biçiminde kesilmiş peruğunu çıkarınca olanlar oldu. Kobra Murat'ın peruksuz halini gören izleyiciler şoka uğradı.

18 Mart 2021 Perşembe 19:30
Kobra Murat'tan canlı yayında şok eden hareket!
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Farklı giyim ve müzik tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan 'Kobra Murat' olarak bilinen Murat Divandiler, Lerzan Mutlu'nun sunduğu ve canlı olarak yayınlanan programa katıldı. Burada eşi Emine için yazdığı şiiri okuyan Kobra Murat, bir anda aslan yelesine benzeyen peruğunu çıkardı. Kobra Murat'ın peruksuz hali ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Romanların prensi olarak lanse edilen Kobra Murat'ın, normal hayatında ufak bir terzi dükkanı var. Kobra Murat olarak müzik yapmaya başlayan Murat Divandiler'in bu zamanlara gelmesi ile ilgili de oldukça ilgin bir oluş hikayesi var. Geçtiğimiz ay, ne kadar kazandığı ile ilgili bir açıklama yapan Kobra Murat, bir süre konuşulmuştu. Şimdi de peruksuz haliyle gündem olan Kobra Murat'ın canlı yayında yaptığı hareket aynı zamanda sosyal medyada gündemine oturdu.

Eşi Emine için yazdığı bir şiiri okuyan Kobra Murat'ın kafasındaki peruğu bir anda çıkarması izleyenleri şaşırtırken doğal hali ile kalan Kobra Murat'ın şiirden sonra da oynamaya devam ettiği görüldü. İşte Kobra Murat'ın aslan yelesi peruğunu çıkardıktan sonraki hali..

 

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 19:30
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Kobra MuratPeruksuz HaliKobra Muratın Peruğu
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