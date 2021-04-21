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Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarını tutamadı

2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na boşanma davası açan eski manken Meral Kaplan, bugün görülen duruşmada kızının velayetini kaybederek boşandı. Ünlü isim duruşma çıkışı gözyaşlarını tutamadı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 22:33
Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarını tutamadı
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Eski manken Meral Kaplan, iş insanı eşi Erhan Kanioğlu ile yollarını ayırdı. İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülen davaya, Meral Kaplan ve taraf avukatları katıldı. Erhan Kanioğlu’nun mahkemeye gelmediği duruşmada çiftin boşanmasına karar verildi. Çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayeti Erhan Kanioğlu’na verildi.

Duruşma çıkışı gözyaşlarına boğuldu

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Meral Kaplan, gözyaşlarını utamayarak ‘’Mahkeme bir anda kızımı benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim’’ dedi.

‘’Karar hukuka uygun değil’’

Meral Kaplan’dan sonra açıklama yapan avukatı ise verilen kararın hukuka uygun olmadığı ve Meral Kaplan hakkında yapılan suçlamalar için inandırıcı bir delil bulunmadığını ifade etti. Avukat, Erhan Kanioğlu’nun sürekli yurt dışına çıkması dolayısıyla çocuğun anneye muhtaç olduğunu belirti.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
Meral KaplanErhan Kanioğlu
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