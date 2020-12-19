Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!

Son günlerde adı Hülya Avşar'ın aldattığı yönündeki, haberlerle gündemde olan Coşkun Sabah, kızının bikinili fotoğrafları ile ilgili düşüncesi sorulduğunda tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı ve besteci Coşkun Sabah, bir kaç ay önce kızının bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşması üzerine küplere binmiş ve kızıyla 1 ay küs kalmıştı. Ünlü müzisyen son dönemlerde aynı konuyla ilgili öyle bir açıklama yaptı ki herkesi şaşkına çevirdi.

Kızının da kendisi gibi saf olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, Instagram üzerinden kızının paylaştığı bikinili fotoğraflara asla müsaadesinin olmayacağını belirterek, "Bütün haber sitelerinde fotoğrafların hepsini yayınlamışlar. Kızımın fotoğrafları elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye!" dedi.

Kızının fotoğraflarının sapıkların elinde dolaşmasında rahatsız olduğunu belirten ünlü şarkıcı, kızına fotoğraf kısıtlaması gerektiği konusunun altını çizerek, "Kızım tabii ki bikini giyebilir. Plajda herkes giyiyor. Aynı kültürdeki insanlarla oradasın. Tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz. Bir baba olarak ben buna müsaade etmem. Plajda giyerse giysin ama Instagram’a koyamaz." dedi.

"Ben İzmirli değil Diyarbakırlıyım"

Gelenek ve görenek sahibi bir aileden geldiğini söyleyen Coşkun Sabah, Doğu kültüründe yetiştiği vurgusunu yaptığı açıklamasında ,"Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?" ifadelerini kullandı.