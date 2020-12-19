İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!

Ünlü şarkıcı ve besteci Coşkun Sabah, kızının bikinili fotoğrafları ile ilgili kararlığına devam ederek gelen sorulara ateş püskürdü. İzmirli değilim Diyarbakırlıyım diyen ünlü şarkıcı olay yaratacak sözler söyledi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 11:33
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Takip Et:

Son günlerde adı Hülya Avşar'ın aldattığı yönündeki, haberlerle gündemde olan Coşkun Sabah, kızının bikinili fotoğrafları ile ilgili düşüncesi sorulduğunda tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı ve besteci Coşkun Sabah, bir kaç ay önce kızının bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşması üzerine küplere binmiş ve kızıyla 1 ay küs kalmıştı. Ünlü müzisyen son dönemlerde aynı konuyla ilgili öyle bir açıklama yaptı ki herkesi şaşkına çevirdi.

Kızının da kendisi gibi saf olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, Instagram üzerinden kızının paylaştığı bikinili fotoğraflara asla müsaadesinin olmayacağını belirterek, "Bütün haber sitelerinde fotoğrafların hepsini yayınlamışlar. Kızımın fotoğrafları elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye!" dedi.

Kızının fotoğraflarının sapıkların elinde dolaşmasından rahatsız olduğunu belirten ünlü şarkıcı, kızına fotoğraf kısıtlaması gerektiği konusunun altını çizerek, "Kızım tabii ki bikini giyebilir. Plajda herkes giyiyor. Aynı kültürdeki insanlarla oradasın. Tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz. Bir baba olarak ben buna müsaade etmem. Plajda giyerse giysin ama Instagram’a koyamaz." dedi.

"Ben İzmirli değil Diyarbakırlıyım"

Gelenek ve görenek sahibi bir aileden geldiğini söyleyen Coşkun Sabah, Doğu kültüründe yetiştiği vurgusunu yaptığı açıklamasında ,"Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?" ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 19.12.2020 11:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Coşkun SabahRoza SabahBikinili FotoğrafHülya Avşar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azeri kızı Günel kimdir? İşte şarkıcı Günel Zeynelova'nın hayatı
Azeri kızı Günel kimdir? İşte şarkıcı Günel Zeynelova'nın hayatı
Kırımızı Oda'nın efsane Alya'sı Melisa Sözen'den samimi estetik itirafı
Kırımızı Oda'nın efsane Alya'sı Melisa Sözen'den samimi estetik itirafı
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziye veda etti
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziye veda etti
Etiler'de görüntülenen Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti muhabirlerin sorularını yanıtladı
Etiler'de görüntülenen Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti muhabirlerin sorularını yanıtladı
Aslıhan Güner'e doğum günü kutlaması mesajları yağdı!
Aslıhan Güner'e doğum günü kutlaması mesajları yağdı!
Bensu Soral ilk seramik çalışmasını sosyal medya hesabından paylaştı
Bensu Soral ilk seramik çalışmasını sosyal medya hesabından paylaştı

Popüler Haberler

PlayStation Plus üyeliği nasıl alınır? Üyelik avantajları nelerdir?
2021 Şanlıurfa'daki fen liselerinin taban puanları belli oldu!
Seksenler Butik Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
100.000 tl ye hangi araba alınır 2020
İstenmeyen numaradan sms engelleme yöntemleri 2020
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2020 Evlenme yeterlilik belgesi
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2020
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2020
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları 2020
Yeni Askerlik Sistemi Nasıl Olacak? Kimler Yeni Askerlik Sisteminden Yararlanacak? Askerde Olanlar Faydalanabilecek mi?
TOKİ Giresun Güce Kura Çekiliş Sonuçları Açıklandı!
Ziraat Bankası kayıtlı telefon numarası değiştirme işlemleri
2020 AÖL yeni kayıtlar ne zaman başlayacak? Açık öğretim lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
Kanalların yayın akışları 2 Ekim Salı- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2020
Bir Annenin Günahı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2021
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Kanal D Set Ekstra programının sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay'ın hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.