Kız arkadaşıyla görüntülenen Mabel Matiz'den utangaç tavırlar!

Şarkıları, tarzı ve sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi. Yanından yeni kız arkadaşıyla objektiflere yakalanan Matiz, gazetecilere 'keşke çekmeseydiniz, çok utandım' dedi.

Cihangir'de kız arkadaşıyla akşam yürüyüşüne çıkan ve bir anda kameraları karşılarında görünce şaşkına dönen 36 yaşındaki Mabel Matiz ve sevgilisi, magazin muhabirleriyle kısa süre sohbet ettiler.

Daha önce Mabel Matiz hakkında çıkan haberlerde Matiz'in cinsel yönelimi hakkında farklı iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili hiç açıklama yapmayan ünlü şarkıcının sevgilisiyle görüntülenmesi bu iddialara da cevap niteliğinde olmuş oldu.