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Kıvanç Tatlıtuğ'dan dizi çekimleri arasında mızıka şov!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yeni başlayacak dizisi Bir Denizaltı Hikayesi'nin çekimlerinde paylaştığı video ile takipçilerinin beğenisini topladı. Tatlıtuğ mızıka çaldığı anları Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:09
Kıvanç Tatlıtuğ'dan dizi çekimleri arasında mızıka şov!
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Geçtiğimiz yıllarda Başak Dizer ile dünya evine giren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ son zamanlarda rol alacağı Bir Denizaltı Hikayesi’nin çekimlerinde bulunuyor. Netflix platformu üzerinden bu yıl içinde yayınlanacak olan yapımda Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra Özge Özpirinççi de yer alacak.

Aksiyon-Dram türünde olacak dizinin çekimleri ise Ege’de gerçekleştiriliyor. Çekimler sırasında karavanında mızıka çalarken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıtuğ takipçilerinin beğenisini kazandı. Müziğe ilgisi ile bilinen Tatlıtuğ’un mızıka çaldığı anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Yakışıklı oyuncu Cesur Yürek filminin müziğini mızıka ile seslendirirken bu anları kayıt altına aldı ve sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. İşte ünlü oyuncunun o anları..



Son Güncelleme: 03.03.2021 00:09
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Anahtar Kelimeler:
KıvançTatlıtuğMızıka
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