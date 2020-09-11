Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer yeniden savcılığa başvurdu

Sevilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Stil danışmanı Başak Dizer bir süredir Sinan Altıntaş adlı kişinin ünlü çifti ölümle tehdit ettiklerinden dolayı suç duyurusunda bulunmuştu. Yine aynı kişinin Başak Dizer’e sosyal medya üzerinden hakarete varan sözleri paylaşınca ünlü çift tekrar savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, Sinan Altıntaş, adlı bir kişinin bir süredir tehditleriyle uğraşıyorlar. Rahatsızlık veren bu şahsı savcılığa veren ünlü çift şikayetçi olmuş aynı zamanda bu şahsa karşı korunma kararı aldırttılar. Bu olayın bir magazin sayfasında paylaşılmasıyla haber altında Başak Tatlıtuğ'un Sinan Altıntaş ile bir ilişkisi olduğu yazıldı ve yorumlar yapıldı. Bu iftiralar karşısında Ünlü çift Bu şahıs hakkında tekrardan savcılığa başvurup şikayette bulundular. Olay ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Sinan Altıntaş’ın bir süre öncede oyuncu Hazar Ergüçlü'yü tehtit ettiği ortaya çıktı. Hatta iddialara göre Hazar Ergüçlü’nun kız arkadaşı olduğu ve aralarını Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bozduğu yönünde. Hazar Ergüçlü’nün menajerinden yapılan açıklamalarda şahsı tanımadıkları ve iftiralar atıldığı yönünde.