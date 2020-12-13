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Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımına hakaret eden takipçisini savcılığa verdi!

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüse mi yakalandı? Kıvanç Tatlıtuğ'un Twitter paylaşımına hakaret eden takipçisi ne dedi? Kıvanç Tatlıtuğ kendisine hakaret eden takipçisine ne yaptı? Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına yapılan hakaretin ardından herkes bu konu hakkında ünlü ismin ne yaptığını araştırıyor.

13 Aralık 2020 Pazar 20:01
Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımına hakaret eden takipçisini savcılığa verdi!
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Kıvanç Tatlıtuğ Twitter Paylaşımına Hakaret Eden Takipçisinden Şikayetçi Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüse yakalandığından şüphelenerek hastanede tedavi olmuştu. Bunu da Twitter’dan paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımının ardından Seyit Ş., şu ifadeleri kullandı; ‘ Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun…’ bu şekilde hakaretlerde bulunan kişiyi Kıvanç Tatlıtuğ şikayetçi oldu ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:01
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Kıvanç TatlıtuğTwitterHakaretTakipçi
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