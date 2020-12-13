Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımına hakaret eden takipçisini savcılığa verdi!

Kıvanç Tatlıtuğ Twitter Paylaşımına Hakaret Eden Takipçisinden Şikayetçi Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüse yakalandığından şüphelenerek hastanede tedavi olmuştu. Bunu da Twitter’dan paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımının ardından Seyit Ş., şu ifadeleri kullandı; ‘ Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun…’ bu şekilde hakaretlerde bulunan kişiyi Kıvanç Tatlıtuğ şikayetçi oldu ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.