Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti tekrar kabusu yaşıyor!

Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bir süredir kendilerini tehdit eden Sinan Altıntaş adlı kişi ile başları dertte. Ünlü çift kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şüpheli Sinan Altıntaş’a 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtılar. Şüpheli hakkında bu defa ‘zorlama hapis’ talebinde bulundu. Daha öncede ünlü çiftin şikayeti ile Sinan Altıntaş hakkında 3 ay süreyle ünlü çifte yönelik tehdit içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulundukları konuta yaklaşmamasına karar verilmişti. Ancak şüpheli şahsın tehdit ve hakaretleri devam edince kabus dolu günler yaşayan çift tekrar soluğu mahkemede aldı. Sinan Altıntaş'ın, Başak Dizer’e ‘Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın’ şeklinde mesajlar attığı iddiaları dava dilekçesinde yer aldı.

ÜST MAHKEME DE ONAYLADI

Şüpheli Sinan Altıntaş hakkında açılan ceza davası devam ederken ünlü çift yeniden mahkemeye başvurdu. Ancak yapılan şikayet neticesinde mahkeme, mesajların Sinan Altıntaş tarafından gönderildiğinin sabit olmadığı gerekçe göstererek Tatlıtuğ çiftinin 'zorlama hapsi' talebini reddetti. Ünlü çift mahkeme tarafından verilen karara itiraz etti. Yapılan itirazın bir üst mahkeme de verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle ünlü çiftinin itirazı reddedildi.