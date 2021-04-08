İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...

Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti

Son dönemin en çok konuşan oyuncularından biri olan Demet Özdemir, kırmızı renk spor elbiseleri ile verdiği pozlar sosyal medyayı yıktı geçti. Dekolteli pozlarıyla hayranlarının beğenilerini toplayan Özdemir'in paylaşımları yorum yağmuruna tutuldu.

08 Nisan 2021 Perşembe 17:17
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Takip Et:

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk ile son günlerin en çok konuşulan ismi olan Demet Özdemir, şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' adlı dizinin set çalışmaları içerinde yer alıyor.

28 yaşındaki güzel oyuncu, aynı zamanda Instagram hesabı üzerinden de paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine toplayan Demet Özdemir son paylaştığı kırmızı spor şıklı ile takipçilerini kendisine hayran bıraktı. Formuna fazla dikkat ettiği gözlerden kaçmayan Demet'in paylaşımıyla sosyal medya alev alırken kıza sürede binlerce beğeni alan pozlar yorum yağmuruna tutuldu.

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 17:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Demet ÖzdemirKırmızı SporDekolteSpor şıklığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan neden öldü?
Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan neden öldü?
DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?
Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?
Enes Batur neden ceza yedi? Enes Batur'un ceza yediği video
Enes Batur neden ceza yedi? Enes Batur'un ceza yediği video
Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?

Popüler Haberler

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Nisan 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Fulbright burs programının başvuru şartları nelerdir? 2021 fulbright bursu kaç kişiye verilir?
Kalk Gidelim dizisi final mi yapacak?
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler oyuncuları ve konusu
Rüyada araba alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada araba alma görmenin anlamları ve yorumları
Rüyada bilezik taktığını görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada bilezik taktığını görmek rüyasının tabiri
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un yer aldığı diziler
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Xiaomi Black Shark 4 özellikleri ve fiyatı
Kefaret dizisi Zeki karakterini kim canlandırıyor? Tolga Güleç kimdir?
Netflix Concrete Cowboy filmi fragmanı yayınlandı
Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterine Alara Turan hayat veriyor
Green card başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli?
Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2021
A101 Piranha tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
Alışveriş kredisi nedir? 2021 Alışveriş kredisi veren bankalar hangileridir?
10.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz oranları
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.