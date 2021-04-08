Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk ile son günlerin en çok konuşulan ismi olan Demet Özdemir, şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' adlı dizinin set çalışmaları içerinde yer alıyor.

28 yaşındaki güzel oyuncu, aynı zamanda Instagram hesabı üzerinden de paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine toplayan Demet Özdemir son paylaştığı kırmızı spor şıklı ile takipçilerini kendisine hayran bıraktı. Formuna fazla dikkat ettiği gözlerden kaçmayan Demet'in paylaşımıyla sosyal medya alev alırken kıza sürede binlerce beğeni alan pozlar yorum yağmuruna tutuldu.