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Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!

Son günlerin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda'da Boncuk karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı geldi. Göz kapaklarından şikayetçi olan güzel oyuncu iyi bir doktor arıyorum dedi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 16:02
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, YouTube kanalında yayınlanan bir programda estetikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 

Oyunculuk alanından gösterdiği performanslarla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncunun özel hayatı da oldukça fazla merak edilirken hayranları Biricik'in estetik olup olmadığını da merak ediyorlardı. Bununla ilgili kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar verdi. Reklamcı Emre Yetkin ile 2015 yılında nişanlandığını ve 30 Temmuz 2016 tarihinde ise evlenen Burcu Biricik mutlu evliliği olduğunu belirterek "31 yaşımdayım, ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Bu durumunda son 1 yıldır pandemi nedeniyle sürekli evde olduğunu ve pijamalarla gezmesinden dolayı olabileceğinin altını çizen Burcu Biricik, estetik var mı? sorusunu da "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar göz kapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Pandemi süreci boyunca kendisini sürekli yemeğe verdiğini söyleyen güzel oyuncu, “Yiyelim, içelim, yapacak bir şey yok” diyerek esprili bir yanıt verdi.



Son Güncelleme: 02.01.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
Burcu BiricikKırmızı OdaBoncukEstetik Itirafı
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