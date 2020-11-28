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Kırmızı Oda'nın Alya'sı hikayeye veda etti! Alya'nın merakla beklenen değişimi sosyal medyayı salladı

Her bölümü ile izleyenleri ekrana kitleyen sevilen dizi Kırmızı Oda, Cuma akşamı yayınlanan bölümü ile yine herkesi ekrana kilitlemeyi başardı. Sosyal medyada en çok konuşulan dizinin Alya karakterinin hikâyesinin bitmesi ile karaktere hayat veren Melisa Sözen son yayınlanan bölümü diziye veda etti. Dikkatleri çeken hikayesi herkesi ekrana kitlerken Alya karakterini hikayesi ve değişimi herkesin ilgisini çekti. Her hafta merakla beklenen Alya karakterinin başına gelen olaylar bu hafta yayınlanan Cuma günkü bölüm ile son buldu. Alya’nın son bölümdeki değişimi izleyiciyi oldukça şaşırtırken herkesi mutlu etmeyi başardı. Dizide Doktor Hanım karakterine hayat veren başrol oyuncusu Binnur Kaya da, rol arkadaşı Melisa Sözen için duygu dolu bir veda mesajı yayımladı. Kaya, "Prenses Melisa. Bağrımıza basıp, şefkatle saçlarını okşamak istediğimiz bir can bıraktın hayatlarımıza" notu ile paylaştı. Dizi setinde ise Melisa Sözen'e pasta kesilerek veda edildi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 23:34
Kırmızı Oda'nın Alya'sı hikayeye veda etti! Alya'nın merakla beklenen değişimi sosyal medyayı salladı
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Her bölümü ile izleyenleri ekrana kitleyen sevilen dizi Kırmızı Oda, Cuma akşamı yayınlanan bölümü ile yine herkesi ekrana kilitlemeyi başardı. Sosyal medyada en çok konuşulan dizinin Alya karakterinin hikâyesinin bitmesi ile karaktere hayat veren Melisa Sözen son yayınlanan bölümü diziye veda etti. Dikkatleri çeken hikayesi herkesi ekrana kitlerken Alya karakterini hikayesi ve değişimi herkesin ilgisini çekti. Her hafta merakla beklenen Alya karakterinin başına gelen olaylar bu hafta yayınlanan Cuma günkü bölüm ile son buldu. Alya’nın son bölümdeki değişimi izleyiciyi oldukça şaşırtırken herkesi mutlu etmeyi başardı. Dizide Doktor Hanım karakterine hayat veren başrol oyuncusu Binnur Kaya da, rol arkadaşı Melisa Sözen için duygu dolu bir veda mesajı yayımladı. Kaya, "Prenses Melisa. Bağrımıza basıp, şefkatle saçlarını okşamak istediğimiz bir can bıraktın hayatlarımıza" notu ile paylaştı. Dizi setinde ise Melisa Sözen'e pasta kesilerek veda edildi.

Bir tv kanalında yayınlanan ve yayınlandığı günden itibaren izleyici ekrana kitleyen dizi Kırmızı Oda ‘da sürpriz bir veda yaşandı. Dizinin en ilgi çekici karakteri olan seyircinin hikâyesinin merakla beklediği Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen diziye veda etti. Merakla Beklenen Alya karakterinin değişimi ise sosyal medyaya damga vurdu. Anlatılan hikayede çocukluğu sevgisiz ilgisiz ve karanlıklar içerisinde geçen bir çocuğun zor hayatının anlatıldığı ve  Binnur Kaya’nın canlandırdığı Doktor Hanım'ın sevgisi ,ilgisi sayesinde hayata dönmeye başlayan Alya, son terapiye yepyeni imajıyla geldi. İzleyiciler değişim karşısında oldukça şaşırdılar.

BİNNUR KAYA'DAN MELİSA SÖZEN PAYLAŞIMI

Dizide Doktor Hanım'ı canlandıran Binnur Kaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Melisa Sözen'e veda etti.

MELİSA SÖZEN'DEN KIRMIZI ODA'YA VEDA MESAJI

Melisa Sözen sosyal medya hesabından Alya ve Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yaptı. Dizi setinde kendisine pasta kesilerek gerçekleştirilen vedasında çekilen videoları sosyal medyası üzerinden yayınladı.

Melisa Sözen Alya karakterinin hayatının önemli ve kıymetli dönemlerinden biri olduğunu kamera önünde ve arkasında güzel bir ekiple çalıştığını özverileri ve destekleri için herkese teşekkürlerini sundu.



Son Güncelleme: 28.11.2020 23:34
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaMelisa SözenVeda
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