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Kırmızı Oda Güler karakterini kim canlandırıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisinde yer alan Güler karakteri izleyici tarafından oldukça beğenildi. Güler karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, izleyiciler tarafından en çok araştırılan isimlerden biri oldu.

12 Eylül 2020 Cumartesi 16:49
Kırmızı Oda Güler karakterini kim canlandırıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?
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Yeni sezonda TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Kırmızı Oda, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. İlk bölümü ile birlikte diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımda, oyuncu performansları sosyal medyada oldukça konuşuldu.


Dizinin ikinci bölümünde Güler karakteri ile izleyici karşısına çıkan Su Burcu Yazgı Coşkun, izleyiciler tarafından tam not aldı. Dizide acıklı bir hayat hikayesi olan Güler karakterine hayat veren Coşkun, yeni oyunculardan biri olarak göze çarpıyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

2004 İstanbul doğumlu olan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, eğitim hayatına devam ederken bir yandan da oyunculuk kariyerinde yükselmektedir. Farklı Boyut dizisi ile televizyon ekranlarına merhaba diyen Coşkun, Aşk Yeniden, Sana Bir Sır Vereceğim, Karadayı ve Kalbim Dört Mevsim gibi dizilerde de adından söz ettirmiştir.



Son Güncelleme: 12.09.2020 16:49
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Anahtar Kelimeler:
Su Burcu Yazgı CoşkunKırmızı OdaDizi
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