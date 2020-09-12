Kırmızı Oda Doktor karakterini kim canlandırıyor? Binnur Kaya kimdir?

Binnur Kaya kimdir?
1972 Ankara doğumlu olan Binnur Kaya, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde eğitim almıştır. Üniversite eğitimini tamamlayan Kaya, Ankara’da birçok tiyatro oyununda görev almıştır. İstanbul’a yerleşen Binnur Kaya, burada da tiyatro oyunlarında yer aldıktan sonra Kaynanalar adlı dizi ile televizyon ekranlarına merhaba demiştir. Avrupa Yakası adlı dizide asıl ününe kavuşan başarılı oyuncu, Vavien adlı filmde de rol almıştır. Birçok yapımda görev alan Kaya, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü almış bir oyuncudur. Aramızda Kalsın adlı dizisindeki rolü ile de ödül alan güzel oyuncu, son olarak Kırmızı Oda dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır.
Binnur Kaya’nın rol aldığı diziler
- Kaynanalar
- Baba Evi
- Bir Demet Tiyatro
- Dış Kapının Dış Mandalları
- Çarli
- Güneş Yanıkları
- Benimle Evlenir misin-Yeni Hayat
- Hadi Uç Bakalım
- Bekarlar
- Yabancı Damat
- Karayılan Avrupa Yakası
Son Güncelleme: 12.09.2020 18:29