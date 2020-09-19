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Kırmızı Oda dizisinde rol alan Evrim Alasya Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakteriyle rol alan Evrim Alasya Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri çekiyor. Son dönemde en fazla gündeme gelen oyunculardan olan Alasya'nın paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alıyor.

19 Eylül 2020 Cumartesi 18:17
Kırmızı Oda dizisinde rol alan Evrim Alasya Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
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TV 8’de izleyicilerle buluşan ve ilk bölümleriyle büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda dizisinde rol alan Evrim Alasya en fazla araştırılan oyuncular arasında yer aldı. Evrim Alasya Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterini canlandırıyor.

Daha önce pek çok dizi ve filmde çeşitli roller alan Evrim Alasya Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri çekti. 41 yaşındaki oyuncu fit vücudu ve şen haliyle fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. Alasya’nın paylaşımları Instagram’da kısa sürede binlerce beğeni almayı başarıyor.


Evrim Alasya’nın Instagram paylaşımları:

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 18:17
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Anahtar Kelimeler:
Evrim AlasyaKırmızı OdaMeliha
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