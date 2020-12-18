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Kırımızı Oda'nın efsane Alya'sı Melisa Sözen'den samimi estetik itirafı

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterine hayat veren ve tüm gönüllere taht kuran Melisa Sözen kendisine estetiğiniz var mı? diye yöneltilen soruya samimi yanıtlar verdi.

18 Aralık 2020 Cuma 20:15
Kırımızı Oda'nın efsane Alya'sı Melisa Sözen'den samimi estetik itirafı
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Bu güne kadar bir çok projede yer alarak başarılı bir oyunculuk sergileyen Melisa Sözen, son olarak TV 8 ekranlarında yayımlanan 'Kırmızı Oda' dizisinde Alya karakterine hayat vermişti. Dizide ki rolünün bitmesiyle dinlenmek için inzivaya çekilen güzel oyuncu Youtube’da İbrahim Selim'in sunduğu 'Bu Gece' programına katıldı.

Burada hakkında merak edilen tüm soruları yanıtlayan Melisa Sözen, 'Hiç estetiğiniz var mı?' sorusuna da samimi cevaplar verdi.

Annesinin kendisini balerin olarak görmek istediği için küçükken kurslara gönderdiğini söyleyen Melisa Sözen, kurslarda kafasının üzerinde kitaplarla yürüdüğünü ve çatal bıçağın nasıl kullanılması gerektiğini öğrendiğini söyledi.

Bir süre bale yaptığını ve orada ciddi bir rekabet olmasında dolayı bıraktığını söyleyen güzel oyuncu, "Benim bedenim de ruhum da müsait değildi." diye konuştu.

Estetik yaptırıp yaptırmadı ile ilgili kendisine yöneltilen soruya samimi itirafta bulunan Melisa Sözen, sadece gözaltına bir dolgu yaptırdığını belirterek "Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim olmadı, aynalara bakamadım. Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum, yaptığı her hareket aynı gibiydi." dedi.



Son Güncelleme: 18.12.2020 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Melisa SözenEstetik ItirafıKırmızı OdaAlya
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