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Kimberley Garner Yüksek bel bikinisiyle plajda dikkatleri çekti

Ünlü mayo tasarımcısı ve televizyon yıldızı Kimberley Garner yoğun çalışma temposundan bulduğu zamanını plajda geçiriyor. Kimberley Garner ünlülerin uğrak yeri olan Miami plajında görüntülendi.

03 Mart 2021 Çarşamba 12:32
Kimberley Garner Yüksek bel bikinisiyle plajda dikkatleri çekti
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Geçtiğimiz senelerde ülkesinde yayınlanan dizi ile adını duyuran ve o günden sonra ünlenen televizyon yıldızı Kimberley Ganer  yoğun çalışma temposundan bulduğu boş zamanlarını sahilde değerlendiriyor.

Bir süredir ünlülerin uğrak yeri olan Miami'de işlerine devam eden aynı zamanda da mayo tasarımcısı olan Kimberley Ganer, boş zamanlarında güneşin, havanın, ve denizin tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz gün Miami'de paparazziler tarafından görüntülelen Ganer, moda tasarımcısı Julien Macdonald'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubu ile plajda bol bol vakit geçirdi.

Kimberley Ganer'ın üzerine giydiği beyaz renkli yüksek bel bikiniside dikkat çekti.

Zaman zaman arkadaşlarıyla sohbet eden güzel yıldız kıyafeti üzerine taktığı şık bir kolye ile tamamladı.

 

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 12:32
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