Kimberley Garner Yüksek bel bikinisiyle plajda dikkatleri çekti

Geçtiğimiz senelerde ülkesinde yayınlanan dizi ile adını duyuran ve o günden sonra ünlenen televizyon yıldızı Kimberley Ganer yoğun çalışma temposundan bulduğu boş zamanlarını sahilde değerlendiriyor.

Bir süredir ünlülerin uğrak yeri olan Miami'de işlerine devam eden aynı zamanda da mayo tasarımcısı olan Kimberley Ganer, boş zamanlarında güneşin, havanın, ve denizin tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz gün Miami'de paparazziler tarafından görüntülelen Ganer, moda tasarımcısı Julien Macdonald'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubu ile plajda bol bol vakit geçirdi.

Kimberley Ganer'ın üzerine giydiği beyaz renkli yüksek bel bikiniside dikkat çekti.

Zaman zaman arkadaşlarıyla sohbet eden güzel yıldız kıyafeti üzerine taktığı şık bir kolye ile tamamladı.