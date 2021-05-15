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Kimberley Garner tatile doymuyor!

Dünyaca tanınan model ve mayo tasarımcısı olan Kimberley Garner tatile doymuyor. Seksi tasarımcı bu seferde yeni tasarımı olan lavanta rengi bikinisiyle verdiği pozla dikkatleri çekti

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:52
Kimberley Garner tatile doymuyor!
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30 yaşındaki dünyaca ünlü model ve mayo tasarımcısı olan Kimberley Ganer, şu sıralar karantina sonrasında çıktığı tatiline devam ediyor.

Küresel çapta yaşana pandemiye rağmen tatil lüksünden vazgeçmeyen güzel model, bulduğu her fırsatta arkadaşlarıyla birlikte soluğu tatilde alıyor.

Son olarak Florida sahillerinde paparazzilerin objektiflerine takılan model, yeni tasarımı olan lavanta rengi bikinisiyle görenleri büyüledi.

Seksi model kusursuz fiziğini sergiledi ve kendi markasına ait bikinisiyle dikkat çeken pozlar verdi.

Güzel model güneşin tadını çıkardıktan sonra, yakın arkadaşıyla sahilde bir süre gezindi.

Elinde telefonunu düşürmeyen Ganer'ın keyfi yerindeydi.

İşte güzel model Florida sahillerinde objektiflere takılan o çok özel pozları 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:52
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Kimberley GarnerKimberley Garner Paylaşımları
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