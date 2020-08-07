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Kimberley Garner plaja indi! Bakanlar gözlerini almadı

Ünlü oyuncu ve bikini tasarımcısı Kimberley Garner plaja indi. Onu görenler gözlerini alamadı.

07 Ağustos 2020 Cuma 11:48
Kimberley Garner plaja indi! Bakanlar gözlerini almadı
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Ünlü oyuncu ve aynı zamanda bikini tasarımcılığı yapan Kimberley Ganer hem tatil hem iş yapıyor.

Fransa sahillerinde objektiflere takılan güzel oyuncu Ganer yaşanan pandemi sürecini Londra'da ki evinde geçirmişti.

Başlayan normalleşme süreci ile çalışmalarına da başlayan Kimberley Ganer sahillere indi.


Güzel oyuncu ve tasarımcıyı sahillerde görenler gözleri alamadı ve dönüp bir daha bakmak zorunda kaldı.

29 yaşındaki güzel arkadaşlarıyla birlikte Fransa'da bulunan Pampelonne plajında kendi tasarladığı bikinisi ile epey dikkatleri üzerine çekti.

Keyifli olduğu gözlenen Kimberley Ganer görenler bakışlarını güzel oyuncudan alamadılar.

 



Son Güncelleme: 07.08.2020 11:48
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Kimberley Garner
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