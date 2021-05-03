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Kim Milyoner Olmak İster'e Cüneyt Arkın sorusu damga vurdu

Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunu yaptığı ve ATV'nin sevilen yarışma programı birbirinden zevkli bölümlerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde ise soruların kimi sevindirirken kimi de üzdü. Kenan İmirzalioğlu'nun Cüneyt Arkın ile alakalı sorusuna karşı olarak Cüneyt Arkın instagram hesabından "Soruyu bilenlerden cevapları alayım" paylaşımı yaptı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:35
Kim Milyoner Olmak İster'e Cüneyt Arkın sorusu damga vurdu
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ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Kenan İmirzalioğlu’nun başarılı sunumu ile izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün de heyecan dolu dakikalar yaşandı. Tüm sorulara doğru cevap vermeye çalışarak 1 milyonluk ödülü hedefleyen yarışmacıların geldiği programda bilgi dolu anlar yaşanıyor.

Dün ekranlara gelen bölümde ise dikkat çeken bir soru çıktı. Yarışmaya Cüneyt Arkın sorusu damga vurdu. Yarışmacı soruyu görür görmez heyecanlandı.

Kenan İmzirzalioğlu yarışmacıya "Cüneyt Arkın, 'Yalnız Adam' filminde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?" sorusunu sordu.

Sorunun doğru cevabı B seçeneğinde olan "Şırıngadaki hava boşluğundan." idi. Yarışmacı da doğru cevabı daha önce izlediği bir 'vine' videosu üzerinden verdiğini söyledi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:35
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Anahtar Kelimeler:
CüneytArkınKimmilyonerolmakisterATVKenanİmirzalioğlu
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