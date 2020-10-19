Kim Kardashian'ın tangalı paylaşımlarına tepki yağdı!

Sanal alemde yaptığı paylaşımlar ile tepkileri üzerine toplayan Ermeni asıllı dünyaca ünlü model Kim Kardashian yine olay paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Bulduğu her fırsatta Türkiye'ye karşı düşmanlığını sürdüren Kardashian, Azerbaycan Ermenistan savaşında 'ermeni askerleri için dua ediyorum' diyerek tepkileri yine üzerine çekmişti.

Kim Kardashian bu paylaşımı sanal alemde tepki toplayınca silmişti.

Bu seferde sivilleri, çocukları katleten Ermenistan'ın yine masumlara bomba yağdırdığı bir esnada Kardashian'ın yaptığı paylaşım tepkilere sebep oldu.

Önümüzde ki günlerde 39. yaşını kutlayacak olan ünlü modelin kırmızı tangalı paylaşımına tepki yağdı.

Kardashian derin sırt yırtmaçlı ve kırmızı tangalı pozu özelikle türk takipçilerinden epey tepki gördü.

İşte Kardashian'ın olaylı paylaşımı