Kim Kardashian'ı soyan hırsız, soygunu anlatan kitap çıkardı!

2016 senesinde Kim Kardashian, Paris’e tatil yapmak amacıyla gitmişti. Yunice Abbas ve 4 arkadaşının dahil olduğu grup, Kardashian’dan 7 milyon Sterlin değerinde takı çaldı. Çaldıkları arasında Kardashian’ın nişan yüzüğü de vardı. Çetenin lideri olduğu bilinen Abbas, Kim Kardashian’ı Kaçırdım” isimi verdiği bir kitap yayınladı.

Abbas kendi yazdığı kitapta, Kardashian’ına uğramasına rağmen sakin kaldığını çünkü onu zaten öldürmek istemediklerini kaleme aldı. Öldürülmeyeceğini anlayan Kardashian, sakinliğini koruduğu için 3,5 milyon sterlinlik nişan yüzüğünü hiçbir zorluk çıkartmadan Abbas’a vermiş.

Abbas, elinde tuttuğu 30 bin avroluk kolye ucuna bakarken kendi telefonuna ait olmayan bir melodi duymuş. Sesi takip eden ve telefonu bulan Abbas, oldukça şaşırmış çünkü telefon Kardashian’a aitmiş. Abbas, telefonu isteyerek çalmadıklarını, farkında olmadan takılarla birlikte telefonu da çantaya attıklarını ifade etmiş satırlarında. O sırada telefon ekranında yazan ismin Tracy Chapman olması az daha Abbas’a dilini yutturuyormuş.

