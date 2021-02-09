İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Kim Kardashian'ı soyan hırsız, soygunu anlatan kitap çıkardı!

2016'da Kim Kardashian, 5 kişi tarafından Fransa'da soyulmuştu. Kardashian'ı soyan grubun lideri soygunu kaleme aldığı bir kitap yayınladı.

09 Şubat 2021 Salı 15:32
Kim Kardashian'ı soyan hırsız, soygunu anlatan kitap çıkardı!
Takip Et:

2016 senesinde Kim Kardashian, Paris’e tatil yapmak amacıyla gitmişti. Yunice Abbas ve 4 arkadaşının dahil olduğu grup, Kardashian’dan 7 milyon Sterlin değerinde takı çaldı. Çaldıkları arasında Kardashian’ın nişan yüzüğü de vardı. Çetenin lideri olduğu bilinen Abbas, Kim Kardashian’ı Kaçırdım” isimi verdiği bir kitap yayınladı.

 

Abbas kendi yazdığı kitapta, Kardashian’ın soyguna uğramasına rağmen sakin kaldığını çünkü onu zaten öldürmek istemediklerini kaleme aldı. Öldürülmeyeceğini anlayan Kardashian, sakinliğini koruduğu için 3,5 milyon sterlinlik nişan yüzüğünü hiçbir zorluk çıkartmadan Abbas’a vermiş.

 

Abbas, elinde tuttuğu 30 bin avroluk kolye ucuna bakarken kendi telefonuna ait olmayan bir melodi duymuş. Sesi takip eden ve telefonu bulan Abbas, oldukça şaşırmış çünkü telefon Kardashian’a aitmiş. Abbas, telefonu isteyerek çalmadıklarını, farkında olmadan takılarla birlikte telefonu da çantaya attıklarını ifade etmiş satırlarında. O sırada telefon ekranında yazan ismin Tracy Chapman olması az daha Abbas’a dilini yutturuyormuş.



Son Güncelleme: 09.02.2021 15:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kim KardashianYunice AbbasSterlinMücevherSoygun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı: Rebel Wilson, 30 kilo kaybetti
Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı: Rebel Wilson, 30 kilo kaybetti
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti tekrar kabusu yaşıyor!
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti tekrar kabusu yaşıyor!
Eda Taşpınar kimdir?
Eda Taşpınar kimdir?
Tarık Buğra kim? Tarık Buğra'nın hayatı ile eserleri
Tarık Buğra kim? Tarık Buğra'nın hayatı ile eserleri
Aleyna Tilki tarzını Nasrettin Hoca’ya benzetti
Aleyna Tilki tarzını Nasrettin Hoca’ya benzetti
Tarık Akan'ın torunun usta oyuncuya benzerliği dikkat çekiyor!
Tarık Akan'ın torunun usta oyuncuya benzerliği dikkat çekiyor!

Popüler Haberler

iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
TRT 1 3'te 3 Tarih saat değiştirdi, 3'te 3 Tarih yarışması yeni yayın saati!
THY 99 TL bilet kampanyası tarihleri ve kampanya şartları
QNB Finansbank cebe havale ile para gönderme işlemi
Sivrisinekten nasıl korunulur, nasıl kurtulunur? Sivrisineklerden doğal yollarla kurtulmanın en sık kullanılan yöntemleri
İGDAŞ ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İGDAŞ insan kaynakları iş ilanları
Galatasaray Alanyaspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası GS maçı muhtemel 11'leri
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Atv canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim seti hangi ilde?
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.