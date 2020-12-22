Kim Kardashian'dan takipçilerine 500 dolarlık yardım!

ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian, Covid-19 salgını nedeniyle maddi açıdan zorlanan takipçilerine yardım edeceğini açıkladı.

Kardashian 1000 kişiye 500 dolar gönderecek

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Kim Kardashian, son dönemde Ermenistan-Azerbaycan savaşıyla ilgili söylemleri nedeniyle tepki toplamıştı. Kazancının büyük bir kısmını sosyal medya üzerinden kazanan yıldız,hesabından takipçilerine yardım edeceğini açıkladı. Kardashian paylaşımında kiralarını ödeyemeyen, evinde yemek pişiremeyen ve çocuklarına yılbaşı hediyesini nasıl alacağını bilmeyen 1000 takipçisine 500 dolarlık yardım yapacağını söyledi.

Kardashian, şanslı takipçilerini belirlediği etiket üzerinden seçecek.